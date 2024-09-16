Тобилевич Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Табелевич) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Табелевич Алексей (Александр) Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Табелевич) Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Табелевич Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Табелевич Федор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тобилевич Пантелеймон Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно