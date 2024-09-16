Тобилевич Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тобилевич Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Табелевич) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Табелевич Алексей (Александр) Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Табелевич) Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Табелевич Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Табелевич Федор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Тобилевич Пантелеймон Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Древицкая (Тобилевич) Кира Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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