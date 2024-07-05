Kopelev (Pritikin) Lyuba
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1891
Дата смерти24.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1891
Отец: Pritikin Shimon
Мать: Fratkin (Fratkin) Esther
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1913
Сын: Kopelev Simon
Отец ребёнка: Kopelev Zus Kopelev/
Рождение ребёнка
05.02.1916
Дочь: Kopelev (Kopeleva) Miriam (Maria)
Отец ребёнка: Kopelev Zus Kopelev/
Смерть
24.01.1971