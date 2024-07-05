Kopelev (Pritikin) Lyuba 24.04.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kopelev (Pritikin) Lyuba

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1891

Дата смерти

24.01.1971

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1891

Отец: Pritikin Shimon

Мать: Fratkin (Fratkin) Esther

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1913

Сын: Kopelev Simon

Отец ребёнка: Kopelev Zus Kopelev/

Рождение ребёнка
05.02.1916

Дочь: Kopelev (Kopeleva) Miriam (Maria)

Отец ребёнка: Kopelev Zus Kopelev/

Смерть
24.01.1971

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