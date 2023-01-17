Зяблов Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения24.06.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1884 ст.
Бракосочетание
До 1903 ст.
Жена: Зяблова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Зяблова Наталья Петровна
восприемники: того же села крестьянин Аким Андреев Насонов и крестьянская девица Параскева Павлова Зяблова.
Смерть
Неизвестно