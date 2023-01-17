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Зяблов Павел Павлович

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.06.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1884 ст.

Отец: Зяблов Павел Николаевич

Мать: Зяблова Наталья Николаевна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1903 ст.

Жена: Зяблова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.

Сын: Зяблов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Петровна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1905 ст.

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Зяблова Наталья Петровна

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
восприемники: того же села крестьянин Аким Андреев Насонов и крестьянская девица Параскева Павлова Зяблова.
Смерть
Неизвестно
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