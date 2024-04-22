Майкова (Чернышова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майкова (Чернышова) Галина Павловна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

12.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1954

Отец: Чернышов Павел Захарович

Мать: Чернышова Татьяна Максимовна

Томск, город Томск, Томская область
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