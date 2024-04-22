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Майкова (Чернышова) Галина Павловна
Майкова (Чернышова) Галина Павловна
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
12.08.1954
Пол
Женский
Отец
Чернышов Павел Захарович
1927 г.р.
Мать
Чернышова (Галкина) Татьяна Максимовна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1954
Отец:
Чернышов Павел Захарович
Мать:
Чернышова Татьяна Максимовна
Томск
, город Томск, Томская область
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