Сафонова (Глумихина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Глумихина) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1900

Сын: Сафонов Георгий (Егор) Алексеевич

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
29.01.1903

Сын: Сафонов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сафонов Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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