Сафонова (Глумихина) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1900
Сын: Сафонов Георгий (Егор) Алексеевич
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1903
Отец ребёнка: Сафонов Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно