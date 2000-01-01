Есакова Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Степанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Мелания Герасимовна

Отец ребёнка: Есаков Герасим Александрович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Есаков Герасим Александрович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Есаков Александр Герасимович

Отец ребёнка: Есаков Герасим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Герасим Александрович

Смерть
Неизвестно
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