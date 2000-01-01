Есакова Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Мелания Герасимовна
Отец ребёнка: Есаков Герасим Александрович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Есаков Герасим Александрович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Есаков Александр Герасимович
Отец ребёнка: Есаков Герасим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно