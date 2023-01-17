Яшина Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быргазов Дмитрий

Мать: Быргазова Евдакия Васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1946

Дочь: Затонская Галина Ивановна

Отец ребёнка: Яшин Иван Павлович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.04.1948

Сын: Яшин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Яшин Иван Павлович

Смерть
22.07.1988
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