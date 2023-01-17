Яшина Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.07.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быргазов Дмитрий
Рождение ребёнка
04.06.1946
Дочь: Затонская Галина Ивановна
Отец ребёнка: Яшин Иван Павлович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.04.1948
Сын: Яшин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Яшин Иван Павлович
Смерть
22.07.1988