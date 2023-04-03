Кирюхина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Сидоркина Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Кирюхин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кирюхин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Кирюхин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно