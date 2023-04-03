Кирюхина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Сидоркина Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Кирюхин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Сергей Степанов

Отец ребёнка: Кирюхин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Кирюхин Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюхин Степан Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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