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Луньяк Андрей

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.12.1881

Дата смерти

15.10.1957

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1881

Отец: Луньяк Иван

Мать: Луньяк (Дягилева) Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С 1899 по 1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военно-медицинская академия
Работа или профессия
С 1906 по 1908
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Сверхштатный лаборант при кафедре органической химии
Образование
С 1908 по 1910
1-й Химический институт Берлинского универсистета
Работа или профессия
С 1910
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Приват-доцент по кафедре химии
Образование
С 1914
Киев, Украинская ССР
Защита диссертации магистра химии в Киевском университете
Работа или профессия
С 1918 по 1922
Пермь, Пермский, Пермский край
декан сельскохозяйственного, физико-математического, медицинского факультетов
Работа или профессия
С 1925 по 1926
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Ректор
Работа или профессия
С 1926 по 1928
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Ректор
Бракосочетание
1937

Жена: Поливанова (Верховская) Татьяна

Смерть
15.10.1957
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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