Луньяк Андрей
Место рождения
Дата рождения17.12.1881
Дата смерти15.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1881
Отец: Луньяк Иван
Мать: Луньяк (Дягилева) Мария
Образование
С 1899 по 1904
Военно-медицинская академия
Работа или профессия
С 1906 по 1908
Сверхштатный лаборант при кафедре органической химии
Образование
С 1908 по 1910
1-й Химический институт Берлинского универсистета
Работа или профессия
С 1910
Приват-доцент по кафедре химии
Образование
С 1914
Киев, Украинская ССР
Защита диссертации магистра химии в Киевском университете
Работа или профессия
С 1918 по 1922
Пермь, Пермский, Пермский край
декан сельскохозяйственного, физико-математического, медицинского факультетов
Работа или профессия
С 1925 по 1926
Ректор
Работа или профессия
С 1926 по 1928
Ректор
Бракосочетание
1937
Смерть
15.10.1957