Волынец Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынец Петр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1892

Дата смерти

23.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Волынец Михаил Петрович

Мать ребёнка: Волынец Софья Фаддеевна

Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Боженкова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Волынец Софья Фаддеевна

дер. Борисовка
Место рождения: деревня Борисовка Козульский район
Смерть
23.05.1979
село Шалинское
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