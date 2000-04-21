Волынец Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1892
Дата смерти23.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Волынец Софья Фаддеевна
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Боженкова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Волынец Софья Фаддеевна
дер. Борисовка
Место рождения: деревня Борисовка Козульский район
Смерть
23.05.1979
село Шалинское