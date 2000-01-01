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Кузнецов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кузнецов Никита

Мать: Кузнецова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Кузнецова Домна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Кузнецова Домна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кузнецов Федор

Мать ребёнка: Кузнецова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Домна

Смерть
Неизвестно
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