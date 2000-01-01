Кузнецов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Кузнецов Никита
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Кузнецова Домна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Кузнецова Домна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кузнецов Федор
Мать ребёнка: Кузнецова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Домна
Смерть
Неизвестно