Омарова (Устименко) Анастисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омарова (Устименко) Анастисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1990

Отец: Устименко Николай

Мать: Устименко (Логвинова) Светлана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.04.2012

Муж: Омаров Александр

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.01.2015

Дочь: (Омарова) Дарина Александровна

Отец ребёнка: Омаров Александр

Рождение ребёнка
25.03.2018

Сын: Омаров Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Омаров Александр

Рождение ребёнка
03.12.2023

Дочь: Омарова (Омарова) Кристина Александровна

Отец ребёнка: Омаров Александр

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