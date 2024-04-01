Омарова (Устименко) Анастисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1990
Отец: Устименко Николай
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.04.2012
Муж: Омаров Александр
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.01.2015
Дочь: (Омарова) Дарина Александровна
Отец ребёнка: Омаров Александр
Рождение ребёнка
25.03.2018
Сын: Омаров Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Омаров Александр
Рождение ребёнка
03.12.2023
Дочь: Омарова (Омарова) Кристина Александровна
Отец ребёнка: Омаров Александр