Буслова (Ярневская) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1914
Дата смерти25.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914
Отец: Ярневский Израиль
Мать: Ярневский Ярневская Хана
Рождение ребёнка
15.02.1939
Дочь: Харчук Фаина
Отец ребёнка: Буслов Илья Вульфович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.12.1948
Сын: Буслов Лев Ильич
Отец ребёнка: Буслов Илья Вульфович
город Иркутск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1974