Буслова (Ярневская) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буслова (Ярневская) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1914

Дата смерти

25.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914

Отец: Ярневский Израиль

Мать: Ярневский Ярневская Хана

Рождение ребёнка
15.02.1939

Дочь: Харчук Фаина

Отец ребёнка: Буслов Илья Вульфович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.12.1948

Сын: Буслов Лев Ильич

Отец ребёнка: Буслов Илья Вульфович

город Иркутск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буслов Илья Вульфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буслов Илья Вульфович

Смерть
25.05.1974
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