Парамонов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Даниил Евгеньевич

Мать ребёнка: Парамонова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Леонид Евгеньевич

Мать ребёнка: Парамонова Татьяна

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