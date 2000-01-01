Парамонов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Даниил Евгеньевич
Мать ребёнка: Парамонова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парамонова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Леонид Евгеньевич
Мать ребёнка: Парамонова Татьяна