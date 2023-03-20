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Шестаков Самуил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Шестаков Федор Никонорович

Мать: Шестакова Марья Кузьминична

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Зинаида Самуиловна

Мать ребёнка: Шестакова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шестаков Семен Самуилович

Мать ребёнка: Шестакова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шестаков Калистрат Самуилович

Мать ребёнка: Шестакова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шестаков Епиферий Самуилович

Мать ребёнка: Шестакова Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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