Шестаков Самуил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Зинаида Самуиловна
Мать ребёнка: Шестакова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шестаков Семен Самуилович
Мать ребёнка: Шестакова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шестаков Калистрат Самуилович
Мать ребёнка: Шестакова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шестаков Епиферий Самуилович
Мать ребёнка: Шестакова Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно