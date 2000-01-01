Майстренко Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майстренко Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: Фотиния

Мать ребёнка: Майстренко Александра

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
16.06.1889

Сын: Майстренко Иван

Мать ребёнка: Майстренко Александра

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
11.11.1891

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Майстренко Александра

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майстренко Василий

Мать ребёнка: Майстренко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майстренко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: агафия

Мать ребёнка: Майстренко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майстренко Иван

Мать ребёнка: Майстренко Александра

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