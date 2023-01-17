Марья Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Артемьев Михайло Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Мелентьев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Артемьев? Александр Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Мелентьев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ульяна Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Мелентьев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Алексей Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Мелентьев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Артемьев Василий Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Мелентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Мелентьев
Работа или профессия
Неизвестно
государственная крестьянинка
Смерть
Неизвестно