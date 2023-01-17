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Марья Корнилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Артемьев Михайло Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Мелентьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Артемьев? Александр Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Мелентьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ульяна Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Мелентьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Алексей Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Мелентьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Артемьев Василий Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Мелентьев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Мелентьев

Работа или профессия
Неизвестно
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
государственная крестьянинка
Смерть
Неизвестно
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