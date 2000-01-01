Чугурова Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957
Отец: Тырышкин Василий Степанович
Мать: Алисова Нина Петровна
Рождение ребёнка
06.02.1980
Дочь: Куликова Елена Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1983
Дочь: Пятова Ольга Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.1986
Сын: Чугуров Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1988
Дочь: Андреева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1989
Сын: Чугуров Егор Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1993
Дочь: Чугурова Полина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности