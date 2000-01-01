Чугурова Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугурова Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957

Отец: Тырышкин Василий Степанович

Мать: Алисова Нина Петровна

Рождение ребёнка
06.02.1980

Дочь: Куликова Елена Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1983

Дочь: Пятова Ольга Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.1986

Сын: Чугуров Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1988

Дочь: Андреева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1989

Сын: Чугуров Егор Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1993

Дочь: Чугурова Полина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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