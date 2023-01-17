Сисманиди Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения14.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1987
Бракосочетание
09.06.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.2012
Дочь: Сисманиди Анастасия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.2015
Сын: Сисманиди Артём Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2021
Дочь: Сисманиди Эллина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край