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Сисманиди Александр Фёдорович

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Место рождения

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1987

Отец: Сисманиди Фёдор Александрович

Мать: Сисманиди Елена Андреевна

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
09.06.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.12.2012

Дочь: Сисманиди Анастасия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.05.2015

Сын: Сисманиди Артём Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.11.2021

Дочь: Сисманиди Эллина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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