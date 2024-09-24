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Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1713 и 1719

Муж: Кузьма Исакович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Исак Кузьмич, 62 года, вдовец. У него дети Григорий, 25 лет, Кузьма, 23 года. У Григория жена Федосья, 26 лет, у Кузьмы Евдокия, 22 года. У Григория дочь Ф... Показать все
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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