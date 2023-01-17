Филиппова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Филиппов Александр Павлович
Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович
Рождение ребёнка
28.09.1924
Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович
Рождение ребёнка
18.10.1936
Сын: Филиппов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957
Похоронена в Варежском кладбище