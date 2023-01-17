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Филиппова Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Филиппов Александр Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.09.1924

Сын: Филиппов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1936

Сын: Филиппов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Пëтр Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Христофорович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Павел Христофорович

Смерть
1957
Похоронена в Варежском кладбище
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