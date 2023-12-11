Зубарев Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1889
Сын: Зубарев Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Зубарева Меланья Епифановна
Рождение ребёнка
14.03.1892
Сын: Зубарев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Зубарева Меланья Епифановна
Рождение ребёнка
11.09.1901 ст.
Дочь: Кондратенкова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Зубарева Меланья Епифановна
Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно