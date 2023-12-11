Зубарев Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1889

Сын: Зубарев Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Зубарева Меланья Епифановна

Рождение ребёнка
14.03.1892

Сын: Зубарев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Зубарева Меланья Епифановна

Рождение ребёнка
11.09.1901 ст.

Дочь: Кондратенкова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Зубарева Меланья Епифановна

Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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