Машков Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения29.07.1881
Дата смерти20.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1944