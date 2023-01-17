Машков Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машков Илья Иванович

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Место рождения

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

29.07.1881

Дата смерти

20.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.03.1944
Москва, город федерального значения Москва
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