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Баскакова Александра Иванова

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.04.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914 ст.

Отец: Баскаков Иван Трофимов

Мать: Баскакова Ольга Тиханова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Крещение
23.04.1914 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крёстный отец: Паневин Гавриил Андреев. Крёстная мать: Филиппова Фекла Кузьмина. Покровская церковь с.Беловка Усманский уезд Тамбовская область. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д5_0008.jpg село Белов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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