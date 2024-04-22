Баскакова Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения22.04.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
22.04.1914 ст.
Отец: Баскаков Иван Трофимов
Мать: Баскакова Ольга Тиханова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Крещение
23.04.1914 ст.
Крёстный отец: Паневин Гавриил Андреев. Крёстная мать: Филиппова Фекла Кузьмина. Покровская церковь с.Беловка Усманский уезд Тамбовская область. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1Д5_0008.jpg село Белов... Показать все
Смерть
Неизвестно