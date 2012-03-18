Приставакина Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приставакина Дарья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.2012

Отец: Приставакин Сергей Александрович

Мать: Приставакина Мария Владимировна

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