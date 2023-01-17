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Тихонов Георгий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1903

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1903

Отец: Тихонов Федор Иванович

Мать: Тихонова Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
08.03.1923

Сын: Тихонов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1925

Дочь: Данилова Софья Георгиевна

Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Тихонов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Тихонов Савва Георгиевич

Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тихонов Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Прасковья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1943
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