Тихонов Георгий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1903
Дата смерти1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1903
Рождение ребёнка
08.03.1923
Сын: Тихонов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1925
Дочь: Данилова Софья Георгиевна
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Тихонова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943