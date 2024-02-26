Иван Степанов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Степанов (Ич)

Иван Степанов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Степан Козьмин (Ич)

Мать: Марфа Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Параскева Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Ульяна

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1857
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close