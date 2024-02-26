Иван Степанов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Степан Козьмин (Ич)
Мать: Марфа Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Параскева Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Ульяна
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1857