Бабушкина Дидигурова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Дидигурова Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабушкин Алексей Прокопьевич

Мать: Павлова Бабушкина Матрена Канидовна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Дидигуров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Дидигуров Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дидигурова Пономарева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Дидигуров Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дидигуров Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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