Бабушкина Дидигурова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Дидигуров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дидигуров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дидигурова Пономарева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Дидигуров Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно