Мальгина Агриппина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1917
Дочь: Мальгина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальгина Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович
Смерть
1941