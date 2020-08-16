Мальгина Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Агриппина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: Алена

Рождение ребёнка
23.08.1917

Дочь: Мальгина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальгина Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Мальгин Андрей Степанович

Смерть
1941
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