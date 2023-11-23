Феодосия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наталья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
05.11.1799

Дочь: Феоктиста Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
12.06.1808

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Смерть
Неизвестно

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