Феодосия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталья Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
05.11.1799
Дочь: Феоктиста Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
12.06.1808
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Смерть
Неизвестно