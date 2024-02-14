Теплякова Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1969
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1969
Отец: Путилов Алексей
Мать: Путилова Нина
Рождение ребёнка
02.01.1990
Отец ребёнка: Тепляков Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тепляков Алексей Игоревич
Отец ребёнка: Тепляков Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тепляков Алексей Игоревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тепляков Алексей Игоревич