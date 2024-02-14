Теплякова Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплякова Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1969

Отец: Путилов Алексей

Мать: Путилова Нина

Рождение ребёнка
02.01.1990

Сын: Тепляков Олег Игорьевич

Отец ребёнка: Тепляков Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тепляков Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Тепляков Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тепляков Алексей Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тепляков Алексей Игоревич

Отец ребёнка: не указан

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