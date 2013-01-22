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Потапов Михаил Степанович
Потапов Михаил Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.2013
Пол
Мужской
Отец
Потапов Стапан Васильевич
1984 г.р.
Мать
Потапова (Веселова) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2013
Отец:
Потапов Стапан Васильевич
Мать:
Потапова Анна
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