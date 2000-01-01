Блохина (Баландина) Анна Диомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Клавдия Зотовна
Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ольга Зотовна
Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Вера Зотовна
Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1861