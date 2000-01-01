Блохина (Баландина) Анна Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохина (Баландина) Анна Диомидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Блохин Николай Зотович

Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Клавдия Зотовна

Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Блохин Александр Зотович

Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ольга Зотовна

Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Вера Зотовна

Отец ребёнка: Блохин Зот Зотович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1861
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