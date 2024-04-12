Давыдов Липат Иванов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Давыдов Иван Григорьев
Мать: Агафья Игнатьева
Место жительства
16.04.1834
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
22.12.1857
Дочь: Евгения Липатова
Мать ребёнка: Давыдова Ксения Сидорова
Место жительства
12.03.1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Ксения Сидорова
Смерть
Неизвестно