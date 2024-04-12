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Давыдов Липат Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Давыдов Иван Григорьев

Мать: Агафья Игнатьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
16.04.1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
22.12.1857

Дочь: Евгения Липатова

Мать ребёнка: Давыдова Ксения Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
12.03.1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Ксения Сидорова

Смерть
Неизвестно
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