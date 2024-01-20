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Камушкина Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камушкин Михайла Афанасьевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Камушкин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Камушкин Михайла Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Камушкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Камушкин Михайла Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Камушкина Иренья Михайловна

Отец ребёнка: Камушкин Михайла Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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