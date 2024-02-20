Шрам (Тишкина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрам (Тишкина) Валентина Николаевна

Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

06.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959

Отец: Тишкин Николай Григорьевич

Мать: Тишкина (Мизина) Ирина Васильевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1984

Дочь: Шрам Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Шрам Григорий Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.09.1987

Дочь: Голованова (Шрам) Ирина

Отец ребёнка: Шрам Григорий Иванович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1990

Дочь: Боянова (Шрам) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Шрам Григорий Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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