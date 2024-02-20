Шрам (Тишкина) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1959
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959
Рождение ребёнка
22.04.1984
Дочь: Шрам Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Шрам Григорий Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1987
Дочь: Голованова (Шрам) Ирина
Отец ребёнка: Шрам Григорий Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1990
Дочь: Боянова (Шрам) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Шрам Григорий Иванович