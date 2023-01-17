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Ковылин Петр Васильевич

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Место рождения

Старое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1898

Отец: Ковылин Василий Иванович

Мать: Ковылина Евдокия Флоровна

Старое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.11.1932

Дочь: Мясникова Анна Петровна

Мать ребёнка: Ковылина Евдокия Григорьевна

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
13.04.1936

Дочь: Михеева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Ковылина Евдокия Григорьевна

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
08.09.1938

Дочь: Кузнецова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Ковылина Евдокия Григорьевна

Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковылина Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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