Ковылин Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1898
Рождение ребёнка
25.11.1932
Дочь: Мясникова Анна Петровна
Мать ребёнка: Ковылина Евдокия Григорьевна
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
13.04.1936
Дочь: Михеева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Ковылина Евдокия Григорьевна
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Рождение ребёнка
08.09.1938
Дочь: Кузнецова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ковылина Евдокия Григорьевна
Россия, Рязанская обл., Ухоловский р-н., село Отрада, Чуриловский Сельсовет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно