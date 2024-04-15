Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Низаметдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы

Рождение ребёнка
1930

Сын: Низамов Минабеттин Кыям Улы

Мать ребёнка: Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы

Рождение ребёнка
27.03.1936

Сын: Киямов Наил Кыям Улы

Мать ребёнка: Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы

Смерть
1949

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