Низаметдинов Кыяметдин (Кыям) Низаметдин Улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Низаметдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
27.03.1936
Сын: Киямов Наил Кыям Улы
Мать ребёнка: Хөснетдинова (Низаметдинова) Мәликә Хөснетдин Кызы
Смерть
1949