Мацуев-Мацутвкевичус Витольд Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуев-Мацутвкевичус Витольд Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацуткевич Олег Витольдович

Мать ребёнка: Мацуткевич-Детсова Варвара Ивановна

Дворянский титул
Неизвестно
Арест
Неизвестно
Отбывание наказания
Неизвестно
Осуждение
Неизвестно
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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