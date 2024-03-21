Мацуев-Мацутвкевичус Витольд Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацуткевич Олег Витольдович
Мать ребёнка: Мацуткевич-Детсова Варвара Ивановна
Дворянский титул
Неизвестно
Арест
Неизвестно
Отбывание наказания
Неизвестно
Осуждение
Неизвестно
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Смерть
Неизвестно