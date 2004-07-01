Айнур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

аг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.2004

Отец: Джафар

Мать: Газиева Нурана Исрафил кызы

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