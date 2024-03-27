(Айнетдинова) Сайдя
Место рожденияс.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1894
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Абубякиров Сафа
Отец ребёнка: Абубякиров Айнетдин
Горьковская обл., Сергачский р-н, с. К.-Пожарки
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Абубякиров Айнетдин
Горьковская обл., Сергачский р-н, с. К.-Пожарки
Рождение ребёнка
1924
Сын: Абубякиров Осман Айнебдинович
Отец ребёнка: Абубякиров Айнетдин
д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абубякиров Абдулбяр Айнебдинович
Отец ребёнка: Абубякиров Айнетдин
Смерть
1978