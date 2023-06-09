Королев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Василий Иванович

Место рождения

Гачево, Щеколдинская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гачево, Щеколдинская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карамзино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Королев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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