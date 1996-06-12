Паньков Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1932
Сын: Паньков Вениамин Петрович
Мать ребёнка: Панькова Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панькова Ольга Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невзорова Валентина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1963