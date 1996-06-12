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Паньков Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1932

Сын: Паньков Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Панькова Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панькова Ольга Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невзорова Валентина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1963
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