Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: Параскева Венедиктовна

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