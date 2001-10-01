Пережогин Василий 19.10.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пережогин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1912

Дата смерти

01.10.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пережогина (Печаева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пережогина (Печаева) Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пережогина (Печаева) Любовь

Смерть
01.10.2001
с.Колтубановка

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