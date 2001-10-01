Пережогин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1912
Дата смерти01.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пережогина (Печаева) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пережогина (Печаева) Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2001
с.Колтубановка