Зырянова (Панкратьева) Афросинья Иванович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Панкратьев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1788
Сын: Зырянов Спиридон Дмитриевич
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Зырянова Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Зырянов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Сидорович
Смерть
Неизвестно