Зырянова (Панкратьева) Афросинья Иванович 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зырянова (Панкратьева) Афросинья Иванович

Место рождения

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Панкратьев Иван

Мать: не указана

Масляха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Дмитрий Сидорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.12.1788

Сын: Зырянов Спиридон Дмитриевич

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Сидорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Зырянова Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Сидорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Зырянов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Сидорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Зырянов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Зырянов Дмитрий Сидорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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