Стахеев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1936
Дата смерти22.05.2015
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1936
Рождение ребёнка
12.10.1958
Сын: Стахеев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Стахеева Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
06.05.1965
Сын: Стахеев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Стахеева Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
14.06.1969
Дочь: Тимершина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Стахеева Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
09.05.1974
Сын: Стахеев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Стахеева Клавдия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2015