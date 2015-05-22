Стахеев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1936

Дата смерти

22.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1936

Отец: Стахеев Иван Поликарпович

Мать: Стахеева Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
12.10.1958

Сын: Стахеев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Стахеева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
06.05.1965

Сын: Стахеев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Стахеева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
14.06.1969

Дочь: Тимершина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Стахеева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
09.05.1974

Сын: Стахеев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Стахеева Клавдия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стахеева Клавдия Александровна

Смерть
22.05.2015
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