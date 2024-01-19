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Ермил Афанасьев

Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Матрена Ермилова

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Никифор Ермилов

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Полковникова Акулина Ермилова

Мать ребёнка: Наталья Михайлова

Смерть
Неизвестно

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