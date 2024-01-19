Ермил Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Матрена Ермилова
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никифор Ермилов
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Полковникова Акулина Ермилова
Мать ребёнка: Наталья Михайлова
Смерть
Неизвестно