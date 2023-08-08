Кузук (Кузуанаин) Танас Стоянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузук (Кузуанаин) Танас Стоянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кузук Стоян Тониов

Мать: Кузук Дена

Рождение ребёнка
15.09.1858

Сын: Кузук Тодор Танасов

Мать ребёнка: Кузук Зиновия Радкова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузук Иван Танасов

Мать ребёнка: Кузук Зиновия Радкова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузук Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кузук Зиновия Радкова

Смерть
Неизвестно
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