Кузук (Кузуанаин) Танас Стоянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кузук Стоян Тониов
Мать: Кузук Дена
Рождение ребёнка
15.09.1858
Сын: Кузук Тодор Танасов
Мать ребёнка: Кузук Зиновия Радкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузук Иван Танасов
Мать ребёнка: Кузук Зиновия Радкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузук Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кузук Зиновия Радкова
Смерть
Неизвестно