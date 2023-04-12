Силецкая (Катюшкова) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силецкая (Катюшкова) Людмила Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1954

Дата смерти

02.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.01.1914
Рождение
30.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силецкий Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Силецкий Сергей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силецкий Сергей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силецкий Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
13.06.1975

Сын: Силецкий Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Силецкий Сергей Евгеньевич

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