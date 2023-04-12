Силецкая (Катюшкова) Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1954
Дата смерти02.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.01.1914
Рождение
30.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силецкий Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Силецкий Сергей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1975
Сын: Силецкий Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Силецкий Сергей Евгеньевич